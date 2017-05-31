Enes'in menajeri bi haber!
Enes Ünal'ın Villarreal transferi sadece resmi imzaya kalırken, milli oyuncumuzun bu durumunun yanında sosyal medya ise menajer Batur Altıparmak'a 'mention' atan kullanıcıyı konuşuyor.
Twente'de yılın futbolcusu seçilen Enes'in bu transferi sosyal medyada da farklı şekilde gündeme geldi.
Enes Ünal'ın ilk olarak Valencia ile adı anılmasından sonra menajreri Batur Altıparmak, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Enes kariyeri için Manchester City ile görüştükten sonra karar verecek. Şu anda için anlaştığı hiçbir kulüp yok" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaya mention atan bir kullanıcı ise, "Villarreal'de büyük ihtimal. Bonservisiyle beraber…" yorumunu yaptı. Bu tweet birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Kullanıcının 'duyurduğu' transfer ise gün yüzüne çıkınca tweet bu kez viral oldu!
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:03
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
Ertunga Bursayı yenmeliyiz yakışan bucur
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 46
Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
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''Gerizekalılık''
Toplam 100
Yorum
bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
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