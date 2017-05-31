 Çakır’a yeni görev – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Çakır’a yeni görev

    Çakır’a yeni görev
    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a yeni görev... Çakır, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarın Meksika-Senegal arasında oynanacak son 16 maçını yönetecek.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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