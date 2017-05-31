 Bruno Alves imzayı attı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    imzayı attı

    Bruno Alves imzayı attı

    İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Glasgow Rangers, İtalya'nın Cagliari takımından eski Fenerbahçeli oyuncu 'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Alves ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Portekizli futbolcu için ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.

    Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto, Vitoria Guimaraes, AEK ve Zenit gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen yıl Cagliari'ye imza atmıştı.

    Porto, Zenit ve Fenerbahçe ile birçok lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan , Portekiz Milli Takımı formasıyla 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmıştı.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:51
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