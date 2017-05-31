Bruno Alves imzayı attı
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Glasgow Rangers, İtalya'nın Cagliari takımından eski Fenerbahçeli oyuncu Bruno Alves'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Alves ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Portekizli futbolcu için ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto, Vitoria Guimaraes, AEK ve Zenit gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen yıl Cagliari'ye imza atmıştı.
Porto, Zenit ve Fenerbahçe ile birçok lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Bruno Alves, Portekiz Milli Takımı formasıyla 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmıştı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:51
-
Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
Ertunga Bursayı yenmeliyiz yakışan bucur
-
Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 46
Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
-
''Gerizekalılık''
Toplam 100
Yorum
bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
Bruno Alves imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.