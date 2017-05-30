Vitor Pereira kabusu!
Almanya Bundesliga 2'de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, Play-Out mücadelesinde Jahn Regensburg'a 1-1'in rövanşında 2-0 kaybetti ve 3. lige düştü.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, Almanya'da da umduğunu bulamadı.
Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kadrosuna birçok deneyimli oyuncu katan 1860 Münih, kabus bir sezonun ardından Almanya 3. Ligi'ne düştü.
Portekizli teknik adam Pereira yönetiminde sezonu 16. sırada tamamlayıp Play-Out oynamak zorunda kalan Münih ekibi, Regensburg'la oynadığı 2 maçın sonunda Bundesliga 2'ye veda etti.
Vitor Pereira'lı 1860 Münih, ilk maçta Regensburg'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasındaki maçı 2-0 kaybederek bir alt ligin yolunu tuttu.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:12
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Kop gel Sow
Toplam 8
Yorum
Q7 LENS VE SOW BAŞKAN ORMAN BEDAVA ALIYORMUŞ.
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan takımımız iyi bu yüzden yapılacak tarsferler takımı sırtlayacak deneyimli yıldızlar olmalı q7 gibi isim yapmış oyuncular lazım bize
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan başkan sözleşmesi bitecek oyuncular mutlaka vardır avruapda bize lazım değil bu oyuncu tarnsfer olacakta tosiçten adrianodan daha üstün olma
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