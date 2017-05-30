 Vitor Pereira kabusu! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    kabusu!

    Vitor Pereira kabusu!

    Almanya Bundesliga 2'de 'nin eski teknik direktörü 'nın çalıştırdığı , Play-Out mücadelesinde Jahn Regensburg'a 1-1'in rövanşında 2-0 kaybetti ve 3. lige düştü.

    Sezon başında 'den ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 ekiplerinden 'in başına geçen , Almanya'da da umduğunu bulamadı.

    Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kadrosuna birçok deneyimli oyuncu katan 1860 Münih, kabus bir sezonun ardından Almanya 3. Ligi'ne düştü.

    Portekizli teknik adam Pereira yönetiminde sezonu 16. sırada tamamlayıp Play-Out oynamak zorunda kalan Münih ekibi, Regensburg'la oynadığı 2 maçın sonunda Bundesliga 2'ye veda etti.

    Vitor Pereira'lı 1860 Münih, ilk maçta Regensburg'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasındaki maçı 2-0 kaybederek bir alt ligin yolunu tuttu.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:12
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