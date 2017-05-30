Vitor Pereira kabusu!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, Almanya'da da umduğunu bulamadı.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kadrosuna birçok deneyimli oyuncu katan 1860 Münih, kabus bir sezonun ardından Almanya 3. Ligi'ne düştü.

Portekizli teknik adam Pereira yönetiminde sezonu 16. sırada tamamlayıp Play-Out oynamak zorunda kalan Münih ekibi, Regensburg'la oynadığı 2 maçın sonunda Bundesliga 2'ye veda etti.

Vitor Pereira'lı 1860 Münih, ilk maçta Regensburg'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasındaki maçı 2-0 kaybederek bir alt ligin yolunu tuttu.