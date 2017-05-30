 Transferler 17 Haziran’da – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Transferler 17 Haziran’da

    Transferler 17 Haziran’da
    Futbolda 2017-2018 sezonu 1'inci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Bu sezon transferin 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi. 2. dönem ise 4-31 Ocak tarihinde.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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