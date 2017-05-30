Meksika-Senegal maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 1 Haziran'da oynanacak Meksika-Senegal maçını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 1 Haziran Perşembe günü Meksika ile Senegal arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Incheon şehrindeki Incheon Stadı'nda TSİ 10.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Tahiti Futbol Federasyonundan Norbert Hauata olacak.
Karşılaşmada video hakemlik görevini Daniele Orsato (İtalya), William Collum (İskoçya) ve György Ring (Macaristan) üstlenecek.
Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Güney Kore ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada görev yapmıştı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 13:56
-
Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
Gökhan fatih kım kı kacıcak ya . Adamı td yaptımnız
-
Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 8
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
-
Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
Meksika-Senegal maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.