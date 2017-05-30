İşte Prandelli'nin yeni takımı

Bir dönem sarı-kırmızılı takımda görev alan İtalyan teknik adam, Dubai ekibi ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın ardından bir süre takım çalıştırmayan 59 yaşındaki Prandelli, son olarak İspanyol ekibi Valencia'yı çalıştırmıştı. Valencia'nın başında 10 maça çıkan Prandelli, alınan başarısız sonuçların ardından aralık ayında görevinden ayrılmıştı.