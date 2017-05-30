İşte Prandelli'nin yeni takımı
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'ın başına geçti.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 12:15
-
Süper Lig’in kralı Love
Toplam 5
Yorum
sermiyan Bu adamı Fenerbahçe döneminde Zico ne kadar istemişti.Ama Aziz Yıldırım denen adam böyle kaliteli oyuncuları transfer edermi etmedi zaten
-
Fikret Orman 'Lens transferini' açıkladı
Toplam 9
Yorum
Özgür Bence gerek yok fenerde göbek bile bağladı
-
Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı
Toplam 4
Yorum
GFB Cümle alem biliyor ne dolaplar çevirdiğini ve senden kimse dürüstlükte beklemiyor ben bozdum bu transferi diye.Karakterin müsait olunca bunl
İşte Prandelli'nin yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.