FETÖ'cü Hakan Şükür'e bir darbe daha

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde Olağan Genel Kurul Çağrısı'nı yaparken 9 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurul öncesi flaş bir gelişme yaşandı.



HAKAN ŞÜKÜR'ÜN OY KULLANMA HAKKI İPTAL EDİLDİ

Delege olan Hakan Şükür'ün üyeliği iptal edilirken Şükür'ün yerine Ogün Temizkanoğlu dahil edildi. Böylelikle Hakan Şükür'ün oy kullanma hakkı Ogün Temizkanoğlu'na verildi.

9 HAZİRAN'DA YAPILACAK



TFF Genel Kurul çağrısını şu ifadelerle duyurdu:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2016-31.05.2017 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 09.06.2017 günü saat 11.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımı ile 10.06.2017 günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 17.06.2017 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.04.2017 tarih ve 46 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir."

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkanın sunuşu,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

8. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

9. 01.06.2016-31.05.2017 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

10. Genel Kurul'da okunan 01.06.2016-31.05.2017 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

11. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

12. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 01.06.2016-31.05.2017 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

15. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2016-31.05.2017 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. 01.06.2017-31.05.2018 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

19. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

20. Dilekler, Kapanış