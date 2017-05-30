"30'lar kulübü"ne bir sezonda 4 yeni üye
Avrupa kulüplerinin formasıyla en az 30 kupa kazanan futbolcular arasına, 2016-17 sezonu sonunda Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves, Lionel Messi ve Andres Iniesta da girdi.
35 yaşındaki golcü böylece 31 şampiyonlukla "Avrupa kulüplerinde en fazla kupa kazanan futbolcular" listesinin 4. basamağındaki 1970 ve 1980'li yıllarda Celtic ve Liverpool'da top koşturan efsanevi İskoç futbolcu Kenny Dalglish'i yakaladı.
2016 yazında Juventus'a transferi öncesi 5'i Sevilla, 23'ü de Barcelona formasıyla 28 kupası bulunan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, İtalya Kupası ve ligde elde ettikleri şampiyonlukla adını "30'lar kulübü"ne yazdırdı.
Barcelona altyapısından yetişen futbolcular Lionel Messi ve Andres Iniesta ise 2017 İspanya Kral Kupası ile kulüp kariyerlerindeki şampiyonluk sayısını 30'a çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Süper Kupası'nda 3, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 8, İspanya Kral Kupası'nda 5, İspanya Süper Kupası'nda ise 7 şampiyonluğu bulunan ikilinin de dahil olmasıyla "30'lar kulübü"nün üye sayısı, 9'a çıktı.
- Maxwell, Giggs'i geride bıraktı
Profesyonel kariyerine, 2000'de ülkesinin Cruzeiro takımında başlayan Brezilyalı sol bek Maxwell, Avrupa'ya gittiği 2001'den bu yana şampiyonluğa doymadı.
2016-17 sezonu öncesi Ajax'ta 6, Inter'de 5, Barcelona'da 10 ve PSG'de 12 kupa kazanan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon yine PSG formasıyla Fransa Şampiyonlar Kupası, Fransa Lig Kupası ve Fransa Kupası'nı kaldırdı.
Toplam şampiyonluk sayısı 36'ya çıkan Maxwell böylece "Avrupa kulüplerinde en fazla kupa kazanan futbolcu" unvanını, Manchester United'ın sembol oyuncularından Ryan Giggs'in elinden aldı.
Altyapısından yetiştiği Manchester United'da 1990'dan 2014'e kadar top koşturan Galli kanat oyuncusu Giggs, bu süre zarfında 35 kez (2 UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir Kıtalararası Kupa, 13 İngiltere Premier Lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 9 Community Shield) şampiyonluk sevinci yaşadı.
Portekizli eski kaleci Vitor Baia, 1988'den 2007'ye kadar süren futbol hayatında 27'si Porto, 5'i de Barcelona'da elde ettiği 32 şampiyonlukla listenin 3. sırasında yer alıyor.
"30'lar kulübü"nün bir diğer üyesi ise ülkesinin Dinamo Kiev takımında geçen 22 yıllık kariyerine 30 kupa sığdıran Ukraynalı file bekçisi Oleksandr Shovkovskiy.
"Avrupa kulüplerinde en fazla kupa kazanan futbolcular" şöyle sıralanıyor:
|Futbolcu
|Oynadığı kulüp(ler)
|Kupa sayısı
|1
|Maxwell
|Ajax, Inter, Barcelona, PSG
|36
|2
|Ryan Giggs
|Manchester United
|35
|3
|Vitor Baia
|Porto, Barcelona
|32
|4
|Kenny Dalglish
|Liverpool, Celtic
|31
|Zlatan Ibrahimovic
|Ajax, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United
|31
|6
|Oleksandr Shovkovskiy
|Dinamo Kiev
|30
|Dani Alves
|Sevilla, Barcelona, Juventus
|30
|Lionel Messi
|Barcelona
|30
|Andres Iniesta
|Barcelona
|30
|10
|Gerard Pique
|Manchester United, Barcelona
|28
|11
|Edwin van der Sar
|Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United
|27
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 11:32
-
Bayrağı yakanlara seyirden men!
Toplam 4
Yorum
ı Sadece bu kadar mı bunun cezası. Bunun adı sporda terörizm dir. Bjk nin yöneticilerince o bayrağın daha da büyüğü astırılmalıdır.
-
Sosa, Taison ve Rodriguinho
Toplam 6
Yorum
asi-fb 1907 aziz yıldırım bırak artık senin yüzünden futboldan soğuduk. O eski takımımızı arar olduk. Her sene aynı senaryoyu izlemekten sıkıldık. yeter
-
Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 5
Yorum
Beşiktaşıma aşık olmayanların KALBİ yok demektir.
"30'lar kulübü"ne bir sezonda 4 yeni üye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.