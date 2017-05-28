 Zenit, Lucescu ile yolları ayırdı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    , Lucescu ile yolları ayırdı

    Zenit, Lucescu ile yolları ayırdı

    , resmi internet sitesi üzerinden deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Rusya Premier Lig'in dev ekiplerinden , Rumen teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Lucescu'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

    71 yaşındaki teknik adam, 12 yıl boyunca görev aldığı Shahktar Donetsk'in ardından geçtiğimiz sene Zenit'in yolunu tutmuştu. Eski takımı Shakhtar Donetsk ile yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve adeta ligin gediklisi olan Lucescu'nun, Zenit'le Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesi tartışma konusu olmuştu.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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