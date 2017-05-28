Zenit, Lucescu ile yolları ayırdı
Zenit, resmi internet sitesi üzerinden deneyimli teknik adam Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Rusya Premier Lig'in dev ekiplerinden Zenit, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Lucescu'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
71 yaşındaki teknik adam, 12 yıl boyunca görev aldığı Shahktar Donetsk'in ardından geçtiğimiz sene Zenit'in yolunu tutmuştu. Eski takımı Shakhtar Donetsk ile yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve adeta ligin gediklisi olan Lucescu'nun, Zenit'le Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesi tartışma konusu olmuştu.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:45
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
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Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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Adnan Örnek görevi bırakacağını açıkladı, gözyaşlarına boğuldu
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
Zenit, Lucescu ile yolları ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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