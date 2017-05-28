Zenit, Lucescu ile yolları ayırdı

Rusya Premier Lig'in dev ekiplerinden Zenit, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Lucescu'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



71 yaşındaki teknik adam, 12 yıl boyunca görev aldığı Shahktar Donetsk'in ardından geçtiğimiz sene Zenit'in yolunu tutmuştu. Eski takımı Shakhtar Donetsk ile yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve adeta ligin gediklisi olan Lucescu'nun, Zenit'le Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesi tartışma konusu olmuştu.