 Onlara yan bakılmıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Onlara yan bakılmıyor

    Onlara yan bakılmıyor
    Şehit Murat Demirci Ortaokulu, finalde İstanbul Ortaokulu'nu 3-2 yenip futbolda Şişli Şampiyonu oldu. Golleri Gökay Badem, Can Acar ve Alperen Birdal Türkmen attı. Atletizm, masa tenisi ve badmintonda da kupa alan Şehit Murat Demirci Ortaokulu, başarılı bir sezon geçirdi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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