 Futbol yazarı Paulo Dybala! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Futbol yazarı !

    Futbol yazarı Paulo Dybala!

    Juve’nin solak yıldızı, tekniğini geliştirmek için sağ ayağıyla yazı yazıyor.

    Juventus'un 22 yaşındaki parlayan yıldız oyuncusu Paulo Dybala, sağ ayağının vuruş tekniğini geliştirmek için sıra dışı bir yöntem kullanıyor: Yazı yazmak! Arjantinli oyuncu, Il Venerdi'ye verdiği demeçte, "Ben solağım, dişlerimi bile sol elle fırçalarım. Bu yüzden sağ ayak tekniğimi geliştirmek için her gün bir kalemi ayağımla tutarım, baş parmağım ile küçük parçağım arasına sıkıştırarak çalışırım. Yeteneklerimi geliştirmek ve daha hassas olmak için adeta deli gibi çalışıyorum. Gözlerimi de algılarımı geliştirmek için çeşitli yöntemlerle çalıştırıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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