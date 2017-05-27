 İşte zirvede yer alan isim... – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    İşte zirvede yer alan isim...

    İşte zirvede yer alan isim...

    İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, bu yıl dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde ilk sırada yer aldı.

    Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

    Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 80 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde ederken, aynı takımda forma giyen Brezilyalı Neymar, 37 milyon dolarla 2008 yılından bu yana tüm Ballon d'Or ödüllerini kazanan bu iki futbolcuyu takip etti.

    İtalyan ekibi Juventus'tan 116 milyon dolara rekor bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Fransız futbolcu Paul Pogba, 21,2 milyon dolarlık geliriyle listeye 10. sıradan girdi.

    Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

    Futbolcu Kulüp Gelir (dolar)
    1 Cristiano Ronaldo Real Madrid 93 milyon
    2 Lionel Messi Barcelona 80 milyon
    3 Neymar Barcelona 37 milyon
    4 Gareth Bale Real Madrid 34 milyon
    5 Zlatan Ibrahimovic Manchester United 32 milyon
    6 Wayne Rooney Manchester United 23,6 milyon
    7 Luis Suarez Barcelona 23,3 milyon
    8 Sergio Agüero Manchester City 22,6 milyon
    9 James Rodriguez Real Madrid 21,9 milyon
    10 Paul Pogba Manchester United 21,2 milyon
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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