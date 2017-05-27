Futbol dünyasından Ramazan mesajı
Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri ramazan ayını sosyal medya hesaplarından kutladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in görüntülü mesajıyla takipçilerinin ramazan ayını tebrik etti. 28 yaşındaki Mesut, "Bütün Müslüman taraftarlara mutlu ramazanlar" ifadesini kullandı.
İngiliz kulüpleri Manchester City ve Manchester United, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, dünyadaki tüm Müslüman taraftarlarına "Ramazan ayınız mübarek olsun." dileğinde bulundu.
İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, "Ramazan hoşluktur, berekettir, sabırdır. Hoş geldin 11 ayın sultanı." mesajıyla ramazan ayını karşılarken, Çin Futbol Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ı çalıştıran eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro da "Bütün Müslüman arkadaşlarımın ramazanı mübarek olsun" ifadesiyle takipçilerini kutladı.
Ramadan Mubarak from everyone at Arsenal ?? pic.twitter.com/TDG5yoL8zC— Arsenal FC (@Arsenal) 27 Mayıs 2017
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:21
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
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marasli size sunu diyecem türkiye futbol nedir bilmiyor !!! ancak iyi olan aykut avci gibi avrupa futbolu oynayanlar bizi avrupada teselli ediyor
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Gaziantep’te esnaf bayram yaptı
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Yorum
Ertan Gaziantep bayram yaptığına göre bayram yapma sırası Beşiktaşımıza geldi. Yarın akşam inşallah bizlerde çoşkulu bir bayram yaparız. OHHH...
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Yorum
Sneijder_W Welcome to Galatasaray
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