 Futbol dünyasından Ramazan mesajı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Futbol dünyasından Ramazan mesajı

    Futbol dünyasından Ramazan mesajı

    Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri ramazan ayını sosyal medya hesaplarından kutladı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in görüntülü mesajıyla takipçilerinin ramazan ayını tebrik etti. 28 yaşındaki Mesut, "Bütün Müslüman taraftarlara mutlu ramazanlar" ifadesini kullandı.

    İngiliz kulüpleri Manchester City ve Manchester United, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, dünyadaki tüm Müslüman taraftarlarına "Ramazan ayınız mübarek olsun." dileğinde bulundu.

    İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, "Ramazan hoşluktur, berekettir, sabırdır. Hoş geldin 11 ayın sultanı." mesajıyla ramazan ayını karşılarken, Çin Futbol Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ı çalıştıran eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro da "Bütün Müslüman arkadaşlarımın ramazanı mübarek olsun" ifadesiyle takipçilerini kutladı.











    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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