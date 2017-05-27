 Arena değil stat – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Arena değil stat

    Arena değil stat

    , “Gençlik ve Spor Bakanı’na talimat verdim. Arena isimlerini statlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde ‘Arena’ kelimesi yok” dedi.

    , 'Arena' isminin statlardan kaldırılacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda spor camiasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Statlarda yer alan 'Arena' isminin kaldırılacağını açıklayan Erdoğan, "Arena değil burası stadyum. Biz arenalara karşıyız ve bakanlara da talimatı verdim. Arena ismini statlardan kaldıracağız. Ne demek arena. Açın arenanın ne anlama geldiğine bakın" diye konuştu.

    Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğup büyüdüğüm Kasımpaşa semtinde de adımı buradaki stada verdiler. Evet burası bir stat. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanlar kimlere parçalatılırdı malum. Bakanlara talimatı verdim, Arena isimlerini statlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın bakın anlamına, böyle bir şey olamaz..."
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arena değil stat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.