Arena değil stat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlik ve Spor Bakanı’na talimat verdim. Arena isimlerini statlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde ‘Arena’ kelimesi yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda spor camiasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Statlarda yer alan 'Arena' isminin kaldırılacağını açıklayan Erdoğan, "Arena değil burası stadyum. Biz arenalara karşıyız ve bakanlara da talimatı verdim. Arena ismini statlardan kaldıracağız. Ne demek arena. Açın arenanın ne anlama geldiğine bakın" diye konuştu.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğup büyüdüğüm Kasımpaşa semtinde de adımı buradaki stada verdiler. Evet burası bir stat. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanlar kimlere parçalatılırdı malum. Bakanlara talimatı verdim, Arena isimlerini statlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın bakın anlamına, böyle bir şey olamaz..."
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
-
Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
-
‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
-
"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
Arena değil stat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.