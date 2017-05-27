5 sezonda 18 kupa

Kırmızı-lacivertliler, Seyit Mehmet Özkan'ın başkanlık görevini devralmasının ardından 2012-13 sezonundan bu yana genç takımlarla 18 kez şampiyonluk kupası kaldırdı. U16 Bölgesel Gelişim Ligi'ni lider tamamlayan, Eskişehir'deki ön elemede Galatasaray'ı saf dışı bırakan, Antalya'daki grup maçlarını da namağlup lider tamamlayan Altınordu, finalde Fenerbahçe engelini de rahat geçti. Finali izleyen Başkan Özkan, 90 dakikanın ardından oyuncuları omuzlarına aldı.

21 maçtır üst üste galip gelerek kupaya uzanan U16 takımını tebrik edin Başkan Özkan, "Çok çalıştılar, çok inandılar ve başardılar. Biliyorum ki Allah, çalışanın yanındadır. Bana böylesi büyük bir övünç yaşatan yaşatan 16 yaş teknik kadromuza, evlatlarımıza ve bu başarıda payları olan Altınordu Futbol Meslek Okulu personelimize şükran borçluyum. Sıra 17 yaş evlatlarımızda. Şimdi onlar da Türkiye Şampiyonası'nda. İnanmak yolun yarısı, diğer yarısı ise çok çalışmak" dedi. Altınordu, altyapıda 2012-13'te 1, 2013-14'te 2, 2014-15'te 1, 2015-16'da 10 kupa kazanırken, bu sezon ise daha şimdiden 4 kez şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı.



?GOLLER YİNE GÖKBERK'TEN

?Altınordu'ya U16'da şampiyonluk kupasını getiren iki golün sahibi Gökberk Efe, bundan 5 yıl önce Altınordu U13 Takımı ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 14 Temmuz 2014'te Galatasaray ile oynanan kupa finalinin de tek golünü atan genç oyuncu, böylelikle bir final maçında daha önemli rol oynadı. Gökberk Efe, Altınordu forması altındaki gol sayısını ise 111'e çıkardı.