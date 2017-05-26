Taison nikah tazeledi

Ukrayna Premier Lig şampiyonu Shakhtar Donetsk, adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı kanat oyuncusu Taison'un sözleşmesini, 4 yıl uzattı.

Shakhtar Donetsk Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yıl sonunda bitecek kontratı, 2021 sonuna kadar kadar yenilendi.

Shakhtar'ın 2013'ün ocak ayında Metalist Kharkiv'den, 15 milyon avroya transfer ettiği Taison, 165 maçta 29 gol ve 44 asist üretti.



