Taison nikah tazeledi
Ukrayna Premier Lig şampiyonu Shakhtar Donetsk, adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı kanat oyuncusu Taison'un sözleşmesini, 4 yıl uzattı.
Shakhtar Donetsk Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yıl sonunda bitecek kontratı, 2021 sonuna kadar kadar yenilendi.
Shakhtar'ın 2013'ün ocak ayında Metalist Kharkiv'den, 15 milyon avroya transfer ettiği Taison, 165 maçta 29 gol ve 44 asist üretti.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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