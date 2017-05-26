 Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama

    Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Arena’ isminin statlardan kaldırılacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda spor camiasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Statlarda yer alan 'Arena' isminin kaldırılacağını açıklayan Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Arena değil burası stadyum. Biz arenalara karşıyız ve bakanlara da talimatı verdim. Arena ismini statlardan kaldıracağız. Ne demek arena. Açın arenanın ne anlama geldiğine bakın."
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:45
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