Çin’de yabancı oyuncuya önlem!

ÇİN Futbol Federasyonu, yabancı futbolcuları sınırlandırmak ve astronomik rakamların ödenmesine engel olmak amacıyla yeni bir sistem devreye soktu. Artık Çin kulüpleri, yabancı oyuncu için ödediği miktarı altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çin Futbol Gelişim Fonu'na da verecek.