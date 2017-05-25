 Taison nikah tazeledi – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Taison nikah tazeledi

    Taison nikah tazeledi

    Ukrayna Premier Lig şampiyonu Shakhtar Donetsk, adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı kanat oyuncusu Taison'un sözleşmesini, 4 yıl uzattı.

    Shakhtar Donetsk Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yıl sonunda bitecek kontratı, 2021 sonuna kadar kadar yenilendi.

    Shakhtar'ın 2013'ün ocak ayında Metalist Kharkiv'den, 15 milyon avroya transfer ettiği Taison, 165 maçta 29 gol ve 44 asist üretti.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:03
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