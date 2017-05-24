 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir özentidir gidiyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir özentidir gidiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir özentidir gidiyor

    , “Hayvanların yarıştırıldığı Avrupa’daki arenaları kalkıp salonlarda isim olarak kullanmak pek de kibar, şık değil” dedi.

    , 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, statlar ve spor salonlarına konulan 'Arena' ismine yönelik yabancı kelime kullanımını eleştirdi. "Bir özentidir gidiyor" diyen Cumhurbaşkanı, "Kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle adeta; biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar, şık değil. Yarın (bugün) yazılı ve görsel medya bunun üzerinden bindirecek. Varsın bindirsin, biz doğruları konuşmaya mecburuz. Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz. Bunları konuşacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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