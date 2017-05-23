 TFF’ye P&G’den destek – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ’ye P&G’den destek

    TFF’ye P&G’den destek

    , P&G (Procter & Gamble) ile işbirliği anlaşmasına gitti.

    Riva'da imzalanan anlaşmaya göre P&G, Gilette markasıyla A Milli Erkek Futbol Takımı'na, Ariel markasıyla da A Milli Kadın Futbol Takımı'na sponsor oldu. Törende Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, P&G Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve futbolcular Gökhan Gönül, Caner Erkin, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Volkan Babacan ve Cengiz Ünder'in yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan bazı oyuncular hazır bulundu.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    TFF
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