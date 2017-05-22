Ozan Kabak, ilk 10 arasında
UEFA, Hırvatistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Galatasaraylı milli futbolcu Ozan Muhammed Kabak'ı turnuvanın en çok dikkati çeken futbolcuları arasında gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvanın tamamlanmasının ardından UEFA'nın resmi internet sitesinin en fazla dikkati çeken 10 oyuncuyu belirlediği aktarıldı.
Şampiyonada yarı final oynayan milli takımın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak'ın, turnuvada oynanan 5 maçta da 80 dakika boyunca sahada yer aldığı ve Elit Tur'da Finlandiya'ya, finallerde de ev sahibi Hırvatistan'a karşı ağları havalandırarak, 2 gol kaydettiği ifade edildi.
UEFA'nın belirlediği en fazla dikkati çeken 10 oyuncu şunlar:
Ozan Muhammed Kabak (Türkiye), Mateu Morey (İspanya), Jonathan Panzo (İngiltere), Phil Foden (İngiltere), Elias Abouchabaka (Almanya), Yacine Adli (Fransa), Jadon Sancho (İngiltere), Abel Ruiz (İspanya), Amine Gouiri (Fransa), Jann-Fiete Arp (Almanya)
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:36
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Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Toplam 14
Yorum
Alemdar Türk olmayabilirler ama Türkiyeyi cok iyi temsil ediyorlar
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Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Toplam 14
Yorum
Alemdar Kiskananlar catlasin
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Fırtına'nın büyüsü bozuldu
Toplam 4
Yorum
Yatko Bu isler buyu muyulen olmuyor, futboldan anlayan antronerlen oluyor.
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