Ozan Kabak, ilk 10 arasında

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvanın tamamlanmasının ardından UEFA'nın resmi internet sitesinin en fazla dikkati çeken 10 oyuncuyu belirlediği aktarıldı.

Şampiyonada yarı final oynayan milli takımın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak'ın, turnuvada oynanan 5 maçta da 80 dakika boyunca sahada yer aldığı ve Elit Tur'da Finlandiya'ya, finallerde de ev sahibi Hırvatistan'a karşı ağları havalandırarak, 2 gol kaydettiği ifade edildi.

UEFA'nın belirlediği en fazla dikkati çeken 10 oyuncu şunlar:

Ozan Muhammed Kabak (Türkiye), Mateu Morey (İspanya), Jonathan Panzo (İngiltere), Phil Foden (İngiltere), Elias Abouchabaka (Almanya), Yacine Adli (Fransa), Jadon Sancho (İngiltere), Abel Ruiz (İspanya), Amine Gouiri (Fransa), Jann-Fiete Arp (Almanya)