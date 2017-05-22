 Cüneyt Çakır’a zorlu görev – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Cüneyt Çakır’a zorlu görev

    Cüneyt Çakır’a zorlu görev

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, FIFA U20 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 23 Mayıs Salı günü Güney Kore ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

    Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju World Cup Stadyumu'nda TSİ 14.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mısır Futbol Federasyonundan Gehad Grisha olacak.

    Karşılaşmada ayrıca video hakemlerde görev yapacak.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:36
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