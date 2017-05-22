Cüneyt Çakır’a zorlu görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, FIFA U20 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 23 Mayıs Salı günü Güney Kore ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
Karşılaşmada ayrıca video hakemlerde görev yapacak.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
Aslan Bir GS taraftarı olarak senin durumunu normal bulmauyorum
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Luce’ye ‘dev’ şok!
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Lucescu nun iyi bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Shaktarda kimi istese alıyolardı ve rakipleri yoktu.
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Fırtına'nın büyüsü bozuldu
Toplam 3
Yorum
baksoy Bu takımda AYTAÇ ve BERO ya verilen şans MESSİ lakaplı Abdulkadir ÖMÜR ' e verilseydi, Yusuf YAZICI ' dan sonra 2.genç futbolcuyu kazanırdı
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