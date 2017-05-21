Taraftara ters köşe!
Aston Villa'nın sahibi Tony Xia'nı yaptığı bir paylaşım, Aston Villa taraftarını ters köşeye yatırdı.
Tabi burada hata sadece Aston Villa taraftarlarında değil… Dünya çapında bir yıldız olan Roberto Carlos'un futbolu bırakmış olduğunu bilmeyen taraftarların, Aston Villa'nın sahibi Tony Xia'nın paylaşımının altına yazdığı "Yeni sezonun ilk transferi" yazısını okuyup inanmaları gayet normal.
Ayrıca Tony Xia'nin taraftarın gönlünü almak için sezon başında en azından bir yıldız transferi yapması da şart görünüyor.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:28
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Pek yakında!
Toplam 19
Yorum
Trabzon'da kazanan FB ve Beşiktaş!. aydınus tan çifte görev. maç boyunca gülücükleri hiç kesilmedi maç sonu daha da mutlu olmuştur fark 4 puan onazi haftaya cezalı
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Beşiktaş o takımı satın alıyor
Toplam 3
Yorum
kartal47 mardinden takım al Beşiktaş'ım potansiyel var burda
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Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 21
Yorum
bjk kim alırki bunu laaa:)
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