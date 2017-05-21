 Robot koruyacak – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Robot koruyacak

    Robot koruyacak
    Rus bilim adamları Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası'na gelecek İngiliz taraftarların güvenliğini sağlaması için Alantim isimli robot güvenlik görevlisi geliştirdi. Alantim'in taraftarları korumak ve onlara hizmet vermek için siber zeka kullanma sözü verdiği belirtiliyor.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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