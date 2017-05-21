Robot koruyacak

Rus bilim adamları Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası'na gelecek İngiliz taraftarların güvenliğini sağlaması için Alantim isimli robot güvenlik görevlisi geliştirdi. Alantim'in taraftarları korumak ve onlara hizmet vermek için siber zeka kullanma sözü verdiği belirtiliyor.