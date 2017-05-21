Robot koruyacak
Rus bilim adamları Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası'na gelecek İngiliz taraftarların güvenliğini sağlaması için Alantim isimli robot güvenlik görevlisi geliştirdi. Alantim'in taraftarları korumak ve onlara hizmet vermek için siber zeka kullanma sözü verdiği belirtiliyor.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Robot koruyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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