Amatör maçta hakemlere protesto
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Balıspor ile Cumaspor arasında oynanan karşılaşmada futbolcular hakemleri çalan düdüğe rağmen oyuna başlamayarak protesto etti.
'ŞAMPİYONLUĞUMUZ GİTTİ'
Balıspor Teknik Direktörü Fethi Çelikkol, bu protestoyu hakemlere tepki göstermek amacıyla yaptıklarını söyledi. Çelikkol gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen hafta oynanan Kandillispor - Balıspor maçında hakemin yapmış olduğu kötü yönetiminden dolayı yönetim olarak böyle bir karar aldık. Tepki göstermek amacıyla böyle bir karar aldığımız için mutluyuz. Hakem arkadaşlarımızın bundan sonra daha dirayetli ve daha iyi şekilde maçları yönetmelerini istiyoruz. Geçen hafta ki maçta neler yaşanmadı ki. Oyunun son bölümünde penaltı olmayan pozisyonda penaltı verildi. Şampiyonluğumuz gitti. Daha bundan öte bir şey var mı? Daha ne olabilir ki?" diye sordu.
Karşılaşmanın 90 dakikası 8-5 Balıspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:19
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O kupa burada kalacak
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bahattin atay Sayın ERMAN Toroğlu na bir sorum olacak , son 10 yıl da Başak şehir kulübüne belediye bütçesinden ne kadar para verildi
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rumuz isminiz senin başına ne geldiyse artık, herkese aynı şey oldu sanıyorsun
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