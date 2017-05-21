Amatör maçta hakemlere protesto

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Balıspor ile Cumaspor arasında oynanan karşılaşmada futbolcular hakemleri çalan düdüğe rağmen oyuna başlamayarak protesto etti.

Ereğli ilçesinde İkinci Amatör Küme'de mücadele eden Balıspor ile Cumaspor Beyçayırı Stadından karşı karşıya geldi. Balıspor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular bir hafta önce Kandillispor ile oynanan karşılaşmasının son 5 dakikasında hakemlerin haksız kararlar vererek kendilerini şampiyonluk ettiklerini düşünerek protesto kararı aldı. Bugün Balıspor ile Cumaspor arasında oynanacak karşılaşmanın maçın hakemi düdüğünü çaldı ve karşılaşmanın başlamasını istedi. Ancak iki takım futbolcular topu kendi aralarında çevirerek rakip sahaya geçmedi. Futbolcular yaklaşık 5 dakika boyunca topu kendi aralarında çevirip maça başlamadı. Futbolcular protestonun ardından karşılaşmaya devam etti.



'ŞAMPİYONLUĞUMUZ GİTTİ'

Balıspor Teknik Direktörü Fethi Çelikkol, bu protestoyu hakemlere tepki göstermek amacıyla yaptıklarını söyledi. Çelikkol gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen hafta oynanan Kandillispor - Balıspor maçında hakemin yapmış olduğu kötü yönetiminden dolayı yönetim olarak böyle bir karar aldık. Tepki göstermek amacıyla böyle bir karar aldığımız için mutluyuz. Hakem arkadaşlarımızın bundan sonra daha dirayetli ve daha iyi şekilde maçları yönetmelerini istiyoruz. Geçen hafta ki maçta neler yaşanmadı ki. Oyunun son bölümünde penaltı olmayan pozisyonda penaltı verildi. Şampiyonluğumuz gitti. Daha bundan öte bir şey var mı? Daha ne olabilir ki?" diye sordu.

Karşılaşmanın 90 dakikası 8-5 Balıspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.