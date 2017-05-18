Enes Ünal'a sürpriz talip!
Manchester City'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Enes Ünal, Twente'de sergilediği performansın ardından Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.
Twente'de yılın futbolcusu seçilen Enes Ünal, gelecek sezon için Werder Bremen ile görüşmelere başladı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Enes Ünal'ı bir yıl kiralamak isteyen Bundesliga ekibi, takımın gol sıkıntısını 20 yaşındaki forvet ile gidermeyi planladığı yazıldı. Enes Ünal'ın Almanya'ya gitmeye sıcak baktığı ve Bundesliga'da futbolunu geliştirebileceğini düşündüğü de haberde yer aldı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:37
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
Enes Ünal'a sürpriz talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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