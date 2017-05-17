Teşekkürler çocuklar

Hırvatistan’da düzenlenen şampiyonada İngiltere karşısında Odoi ve Sancho’nun golleriyle geriye düşen ekibimiz pes etmedi. Atakan'ın golüyle umutlanan ekibimizin çabası sonucu değiştirmeye yetmedi. Dünya Kupası Finali bileti alan oyuncularımız alkışı hak etti.

U17 Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Hırvatistan'daki Zapresic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere'nin gollerini 11'inci dakikada Hudson-Odoi ve 37'nci dakikada Sancho kaydederken, U17 Milli Futbol Takımı'nın golünü 40'ıncı dakikada Atakan Kesgin attı. Son dörde kalan U17 milli takımımız Hindistan'da düzenlenecek U17 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etmişti.



SONUNU GETİREMEDİK

İngiltere karşısında canla başla mücadele eden ekibimiz, erken gelen gollerle geriye düştüğü maçı çeviremedi.



YENİ HEDEF DÜNYA KUPASI

Çeyrek finalde Macaristan'ı yenerek yarı finale çıkan ekibimiz, İngiltere'yi geçemedi ama Dünya Kupası Finalleri'ne katılma bileti aldı.