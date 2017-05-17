Teşekkürler çocuklar
Hırvatistan’da düzenlenen şampiyonada İngiltere karşısında Odoi ve Sancho’nun golleriyle geriye düşen ekibimiz pes etmedi. Atakan'ın golüyle umutlanan ekibimizin çabası sonucu değiştirmeye yetmedi. Dünya Kupası Finali bileti alan oyuncularımız alkışı hak etti.
SONUNU GETİREMEDİK
İngiltere karşısında canla başla mücadele eden ekibimiz, erken gelen gollerle geriye düştüğü maçı çeviremedi.
YENİ HEDEF DÜNYA KUPASI
Çeyrek finalde Macaristan'ı yenerek yarı finale çıkan ekibimiz, İngiltere'yi geçemedi ama Dünya Kupası Finalleri'ne katılma bileti aldı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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