Son olarak ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Klinsmann, Alman basınına yaptığı açıklamada, Messi'nin Dünya Kupası şampiyonluğunu hak ettiğini belirterek, "Messi, Dünya Kupası'nı kazanmalı. Gelecek yıl Rusya'da bu kupayı kazanma şansına sahip. Messi gibi bir futbolcu, Dünya Kupası'nı kazanarak efsane kariyerini mühürlemeli." ifadelerini kullandı.

Messi'ye hayran olduğunu dile getiren Alman futbolunun efsane ismi Klinsmann, "Messi, çok farklı bir oyuncu. Tam bir mükemmeliyetçi. Mütevazı ve harika bir karakter. En önemli özelliği de harika bir golcü olması." şeklinde konuştu.

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'dan da övgüyle bahseden Klinsmann, "Maradona'ya karşı birkaç kez oynama şansım oldu. Inter-Napoli ve Almanya-Arjantin maçlarında onunla karşılaştım. Sahada her zaman ne yapacağını biliyordu. Maradona tam bir sanatçıydı." değerlendirmesinde bulundu.