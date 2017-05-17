"Messi, Dünya Kupası'nı kazanmalı"
Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kariyerini Dünya Kupası'nı kazanarak tamamlaması gerektiğini söyledi.
Messi'ye hayran olduğunu dile getiren Alman futbolunun efsane ismi Klinsmann, "Messi, çok farklı bir oyuncu. Tam bir mükemmeliyetçi. Mütevazı ve harika bir karakter. En önemli özelliği de harika bir golcü olması." şeklinde konuştu.
Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'dan da övgüyle bahseden Klinsmann, "Maradona'ya karşı birkaç kez oynama şansım oldu. Inter-Napoli ve Almanya-Arjantin maçlarında onunla karşılaştım. Sahada her zaman ne yapacağını biliyordu. Maradona tam bir sanatçıydı." değerlendirmesinde bulundu.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
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amasyalı bu maç ydü alır zorlanmadan
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SELİM TEMİZ/MERSİN "10-15 MAÇ HAKEMLERE DUA ET BJK, HİLELİ KAZANILDI BEŞİKTAŞ ADINA, ŞAMİPİYON BAŞKŞEHİR OLURSA İLAHİ ADALET TECELLİ EDER..!"
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arsen l. Çalınan şampiyonluklarla 23 tane.7 GS 2 FB çaldı....BJK 23 FB 17 GS 13..
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