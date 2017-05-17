Kupa törenleri tribünden sahaya indi

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in kararıyla bu sezonki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinden itibaren kupa törenlerinin tribün yerine saha içinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da 24 Mayıs'ta oynanacak Avrupa Ligi finalinde, UEFA Başkanı Ceferin'in kazanan takımın kaptanına kupayı sahada takdim etmesiyle uygulamanın tekrar hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceferin, kupa törenlerinin saha içinde yapılmasının tribündeki ve televizyon karşısındaki taraftarlara daha iyi bir görüş açısı sağlayacağını belirterek, "Saha, futbolcuların sahnesi ve başarılarını burada kutlamalılar. Şu an olduğu gibi tribüne çıkarken taraftar müdahalelerine maruz kalmamalılar." ifadelerini kullandı.

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, görev süresinde kupa törenlerinin kendi futbolculuk yıllarında olduğu gibi tribünde yapılmasını kararlaştırmıştı.