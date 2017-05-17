Kupa törenleri tribünden sahaya indi
UEFA, bu sezondan itibaren kulüp ve milli takım organizasyonlarında kupa seremonilerinin tekrar saha içinde yapılmasına karar verdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in kararıyla bu sezonki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinden itibaren kupa törenlerinin tribün yerine saha içinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da 24 Mayıs'ta oynanacak Avrupa Ligi finalinde, UEFA Başkanı Ceferin'in kazanan takımın kaptanına kupayı sahada takdim etmesiyle uygulamanın tekrar hayata geçirileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceferin, kupa törenlerinin saha içinde yapılmasının tribündeki ve televizyon karşısındaki taraftarlara daha iyi bir görüş açısı sağlayacağını belirterek, "Saha, futbolcuların sahnesi ve başarılarını burada kutlamalılar. Şu an olduğu gibi tribüne çıkarken taraftar müdahalelerine maruz kalmamalılar." ifadelerini kullandı.
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, görev süresinde kupa törenlerinin kendi futbolculuk yıllarında olduğu gibi tribünde yapılmasını kararlaştırmıştı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:27
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UEFA zaferinin 17. yılı kutlandı
Toplam 1
Yorum
Lİ EFSANELER HEPİNİZE EN İÇTEN EN YÜREKTEN SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ GS YIN UNUTULMAZLARI. SİZLERİSENELER SONRA BİR ARADA GÖRMEK İYİ OLANIN EN GÜZE
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Yan bile bakmayacaksın!
Toplam 9
Yorum
Kral Beşiktaşlı Doğru olmamakla birlikte, yıllardır bizim canımızın nasıl yandığını ancak canınız yandığı zaman anladınız değil mi? Ağlamaya hiç gerek yok.
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G.Saray’ın kapısından döndü
Toplam 1
Yorum
Mustafa Transferinden komisyon alamayanlar enge olmuş olabilir.
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