 Eski F.Bahçeli efsane futbolu bıraktı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Eski F.Bahçeli efsane futbolu bıraktı

    Eski F.Bahçeli efsane futbolu bıraktı

    Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt futbolu bıraktığını açıkladı.

    Detaylar birazdan...
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:04
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