Eski F.Bahçeli efsane futbolu bıraktı
Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt futbolu bıraktığını açıkladı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:04
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Başakşehir lige renk katıyor
Toplam 36
Yorum
efe İnceleyelim.Başakşehirin BJK ye attığı bariz ofsayt,Fb maçında verilmeyen penaltısı,Volkan babacana verilmeyen cezalar.Yav daha neler neler.
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3 yılın en iyi performansı
Toplam 2
Yorum
iyi hoş diyorsunda arkasında oynayan tolga ve selçuk 10 dk topu hücuma çıkaramıyor yana geri sağlam kamp yaparsa arkasında iki klas adam iş yapar!!
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Josue sonradan açıldı
Toplam 6
Yorum
olurmu olmaz selçuktan iyi oynuyor ama ne olcak dikine oynuyor şut çekiyor hücuma katılıyor! tolga jouse yap bakalım görelim ama yemez!!
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