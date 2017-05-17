 Dirk Kuyt futbolu bıraktı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    futbolu bıraktı

    Dirk Kuyt futbolu bıraktı

    Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu futbolu bıraktığını açıkladı.

    Feyenoord'un 18 yıl aradan sonra şampiyon olmasında büyük katkısı bulunan F.Bahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktığını duyurdu. Bu sezon Feyenoord'da 15 gole imza atan Hollandalı futbolcu, şampiyonluk maçında hat-trick yaparak maça damga vurmuştu.

    36 yaşında futbola veda etti
    36 yaşında futbol kariyerine nokta koyan Kuyt, duygularını şu ifadelerle dile getirdi: Futbol kariyerimi noktaladım. Bu çok zor bir karardı ama bırakmak için en doğru andı. Tüm kariyerim boyunca kararlarımı hislerimle verdim, bırakma kararını da öyle." dedi.

    Hollandalı efsane isim futbol kariyerini 728 maç, 281 gol ve 143 asistlik muhteşem bir performansla noktaladı.

    Gelecek sezon teknik ekipte yer alacak
    Feyenoord Futbol Direktörü Martin van Geel ise Kuyt'a gösterdiği performanstan dolayı teşekkür etti. Geel, Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren Feyenoord teknik ekibinde yer alacağını ifade etti.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:36
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