Dirk Kuyt futbolu bıraktı

Feyenoord'un 18 yıl aradan sonra şampiyon olmasında büyük katkısı bulunan F.Bahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt futbolu bıraktığını duyurdu. Bu sezon Feyenoord'da 15 gole imza atan Hollandalı futbolcu, şampiyonluk maçında hat-trick yaparak maça damga vurmuştu.



36 yaşında futbola veda etti

36 yaşında futbol kariyerine nokta koyan Kuyt, duygularını şu ifadelerle dile getirdi: Futbol kariyerimi noktaladım. Bu çok zor bir karardı ama bırakmak için en doğru andı. Tüm kariyerim boyunca kararlarımı hislerimle verdim, bırakma kararını da öyle." dedi.

Hollandalı efsane isim futbol kariyerini 728 maç, 281 gol ve 143 asistlik muhteşem bir performansla noktaladı.



Gelecek sezon teknik ekipte yer alacak

Feyenoord Futbol Direktörü Martin van Geel ise Kuyt'a gösterdiği performanstan dolayı teşekkür etti. Geel, Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren Feyenoord teknik ekibinde yer alacağını ifade etti.