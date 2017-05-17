Dirk Kuyt futbolu bıraktı
Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt futbolu bıraktığını açıkladı.
Feyenoord'un 18 yıl aradan sonra şampiyon olmasında büyük katkısı bulunan F.Bahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt futbolu bıraktığını duyurdu. Bu sezon Feyenoord'da 15 gole imza atan Hollandalı futbolcu, şampiyonluk maçında hat-trick yaparak maça damga vurmuştu.
36 yaşında futbola veda etti
36 yaşında futbol kariyerine nokta koyan Kuyt, duygularını şu ifadelerle dile getirdi: Futbol kariyerimi noktaladım. Bu çok zor bir karardı ama bırakmak için en doğru andı. Tüm kariyerim boyunca kararlarımı hislerimle verdim, bırakma kararını da öyle." dedi.
Hollandalı efsane isim futbol kariyerini 728 maç, 281 gol ve 143 asistlik muhteşem bir performansla noktaladı.
Gelecek sezon teknik ekipte yer alacak
Feyenoord Futbol Direktörü Martin van Geel ise Kuyt'a gösterdiği performanstan dolayı teşekkür etti. Geel, Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren Feyenoord teknik ekibinde yer alacağını ifade etti.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:36
-
Hagi'den 19'luk genç yetenek için açıklama
Toplam 1
Yorum
metinn avrupalilar takip etse oyuncuyu turkiyeye getrirmiisn bilmiyormuyuz seni paragöz hagiiii
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 5
Yorum
ts6161 Oynama la uşağın kafasıyla
-
Talisca’ya talip
Toplam 10
Yorum
bjk Talisca bizde olduğu sürece şampiyonluk hayali kuramayacaklarını biliyorlar :)
Dirk Kuyt futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.