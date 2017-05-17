7 milyon €'luk vergi kaçırma suçlaması
İspanya'nın başkenti Madrid'deki İl Mahkemesi Savcılığı ünlü futbolculardan Radamel Falcao ve Fabio Coentrao hakkında yaklaşık 7 milyon avro vergi kaçırdıkları iddiasıyla 5 farklı mali suçtan dava açtı.
Savcılık sunduğu iddianamede, 2011-2013 yıllarında Atletico Madrid'de oynayan Kolombiyalı futbolcu Falcao'nun, maliyeden 2012'de 822 bin 609 avro, 2013'te de 4 milyon 839 bin 253 avro vergi kaçırdığını savundu. Şu an Monaco'da top koşturan 31 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid yıllarında gelir vergisini eksik gösterdiği, Kolombiya ve Virgin Adaları'ndaki şirketleri üzerinden vergi kaçırdığı ileri sürüldü.
Savcılık, Real Madrid'de oynayan Portekizli futbolcu Fabio Coentrao'nun ise 2012-2014 yıllarında Panama'daki bir şirket aracılığıyla 1 milyon 291 bin 398 avroluk vergi kaçırdığını öne sürdü. İki futbolcunun da imaj haklarından elde ettikleri gelirleri vergi cenneti ülkelerde kurdukları şirketler üzerinden aklayarak,vergi kaçırdıkları iddia ediliyor.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:35
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Yüksek gerilim!
Toplam 12
Yorum
SERO teksas nedir yav :)))..vahşi batı da teksas nam salmıştı adamlar ehlileşti Bursanın taraftarı geriledi..
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Başakşehir lige renk katıyor
Toplam 18
Yorum
Fatihli Nirvana bu sene ligi bir incele BJK nin maçlarında verilmeyen sarı kartlar kırmızı kartlar yada haksız puanlar birde Başakşehir maçlarına
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Josue sonradan açıldı
Toplam 5
Yorum
Bir ihtiyar Josue Galatasaray'da önümüzde ki sezonda 8 numara oynamalıdır.Yanına Melo karekterinde bir oyuncu bulunursa çok başarılı olacaktır.
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