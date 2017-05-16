Haydi Türkiye

Ay-yıldızlı gençlerimiz, bugün zorlu bir sınav verecek. Ekibimiz, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere ile mücadele edecek.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen U17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Türkiye, bugün tarihi bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, yarı final maçında İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Zapresic Stadı'nda oynanacak maç saat 18.45'te başlayacak ve Eurosport'tan yayınlanacak.



GENÇLER TEK YÜREK

Ay-Yıldızlıların hocası Mehmet Hacıoğlu, öğrencilerine güvendiğini belirtip, "Başarılı olmanın yolu iyi futboldan geçer. İngiltere karşısında istediklerimizi yapıp, finale çıkma başarısı göstermek istiyoruz. Oyuncularımız bugüne kadar olduğu gibi yine formalarına yakışır şekilde mücadele edecektir" açıklamasında bulundu. Bu arada diğer yarı final maçında ise Almanya ile İspanya, 21.30'da karşı karşıya gelecek.