Genç Milliler İngiltere'ye takıldı
U-17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti
Hırvatistan'ın Zapresic Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere'nin gollerini 11. dakikada Hudson-Odoi ve 37. dakikada Sancho kaydetti. Milli Takımımızın golünü 40+13. dakikada Atakan Kesgin attı.
U17 Milli Takımımız, şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Macaristan'ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltere ise D Grubu'nu, Norveç'i 3-1, Ukrayna'yı 4-0 ve Hollanda'yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 20:44
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Serdar Taşçı 1.8 istiyor
Toplam 8
Yorum
Erhan Alman Milli Takımı'nda oynamış birini beğenmeğen arkadaşların Serdar Taşçı'nın oynadığı futbol hakkında bilgileri olmadığını düşünüyorum.
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Üste para istiyor!
Toplam 39
Yorum
mustafa KLUBUN TAPUSUNU DA VERELİMMİ !
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Devler PFDK'da!
Toplam 1
Yorum
Bjk Futbol Federasyonu Acaba Fb.nin sevk edilmediği bir hafta var mı? Terane aynı "çirkin ve kötü tezahürat." Diğerlerinin tribününde güller açıyor ya
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