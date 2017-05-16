Genç Milliler İngiltere'ye takıldı

Hırvatistan'ın Zapresic Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere'nin gollerini 11. dakikada Hudson-Odoi ve 37. dakikada Sancho kaydetti. Milli Takımımızın golünü 40+13. dakikada Atakan Kesgin attı.

U17 Milli Takımımız, şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Macaristan'ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltere ise D Grubu'nu, Norveç'i 3-1, Ukrayna'yı 4-0 ve Hollanda'yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.