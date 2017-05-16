 Genç Milliler İngiltere'ye takıldı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Genç Milliler İngiltere'ye takıldı

    Genç Milliler İngiltere'ye takıldı

    U-17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti

    Hırvatistan'ın Zapresic Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere'nin gollerini 11. dakikada Hudson-Odoi ve 37. dakikada Sancho kaydetti. Milli Takımımızın golünü 40+13. dakikada Atakan Kesgin attı.

    U17 Milli Takımımız, şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Macaristan'ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltere ise D Grubu'nu, Norveç'i 3-1, Ukrayna'yı 4-0 ve Hollanda'yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Genç Milliler İngiltere'ye takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.