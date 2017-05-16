 5 yıllık sözleşme imzaladı! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    5 yıllık sözleşme imzaladı!

    5 yıllık sözleşme imzaladı!

    Brezilya'nın efsane oyuncularından Bebeto'nun oğlu Mattheus Oliveira, Sporting Lizbon'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Hollanda'yla oynadığı çeyrek final maçından birkaç gün önce dünyaya gelmişti Mattheus Oliveira...

    Hollanda maçında attığı gol sonrası beşik sallama gol sevinciyle oğlunun doğumunu kutlarken takım arkadaşlarıyla birlikte sevinci yüzünden okunuyordu Bebeto'nun.

    Efsane oyuncunun oğlu Mattheus Oliveira şimdi 23 yaşında.

    Oliveira, Flamengo'dan kiralık olarak gittiği Estoril'de bir sezon forma giydikten sonra, Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Sporting Lizbon'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.



    Yeşil beyazlı kulüp, Mattheus için 60 milyon € serbest kalma bedeli belirlerken transferi resmi internet sitesinden de taraftarlara duyurdu.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:35
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