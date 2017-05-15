SuperClasico'da River şov!
Dünyanın en büyük derbilerinden Boca Juniors ile River Plate arasındaki SuperClasico'ya River damga vurdu.
Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan "Superclasico"da Boca Juniors, La Bombonera'da River Plate'i ağırladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Gonzalo Martinez'in golüyle öne geçen konuk ekip, dokuz dakika sonra Lucas Alario ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Fernando Gago ile rakip fileleri havalandıran Boca Juniors, soyunma odasına 2-1 geride gitti.
Mücadelenin 90. dakikasında Sebastian Driussi ile bir gol daha bulan River Plate, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Ligde bir maç eksiği bulunan River Plate, bu galibiyetle puanını 45'e çıkarırken, 49 puanla lider durumda bulunan Boca Juniors ile farkı dört puana indirdi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:33
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 3
Yorum
geronimo iyiki paramız yok bu sene kazıklanmayacak başkan ve kulübümüz
- ''Terim gelmiyor''
Toplam 13
Yorum
GS Madem federasyon her iki takımı çalıştırmasını istemiyordu; Fatih Hoca GS nin başındayken neden gel her iki takımı çalıştır diyordu..
- Dolandırıldım
Toplam 21
Yorum
Bence Eger Sözlesme Varsa o para Onun Hakki bence Isterse oynasin isterse Oynamasin Eger Oynatmiyorlarsa Kendi Suclari bence Ne haram ?
SuperClasico'da River şov! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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