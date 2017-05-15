 SuperClasico'da River şov! – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'da River şov!

    SuperClasico'da River şov!

    Dünyanın en büyük derbilerinden ile arasındaki 'ya River damga vurdu.

    Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan ""da , La Bombonera'da 'i ağırladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Gonzalo Martinez'in golüyle öne geçen konuk ekip, dokuz dakika sonra Lucas Alario ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Fernando Gago ile rakip fileleri havalandıran Boca Juniors, soyunma odasına 2-1 geride gitti.

    Mücadelenin 90. dakikasında Sebastian Driussi ile bir gol daha bulan River Plate, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

    Ligde bir maç eksiği bulunan River Plate, bu galibiyetle puanını 45'e çıkarırken, 49 puanla lider durumda bulunan Boca Juniors ile farkı dört puana indirdi.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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