Genç milliler final için sahaya çıkacak
17 Yaş Altı Mili Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın İngiltere ile karşılaşacak.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zapresic Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 18.45'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Manuel Fernandes (Portekiz) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicolas Laforge (Belçika) olacak.
17 Yaş Altı Milli Takımı, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, üçüncü mücadelesinde İtalya'yı 2-1, çeyrek finalde ise Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.
Milliler, yarı finale yükselerek 6-28 Ekim tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa'dan katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazandı.
Şampiyonanın diğer yarı final maçında ise İspanya ile Almanya, Varazdin Stadı'nda, TSİ 21.30'da mücadele edecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
- Ozi’ye süper zam
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Yorum
SS OZİ İYİ HOŞTA ABİ Bİ FİZİĞİNİ GELİŞTİR BU YIL YAPTIKLARIN 2.5 M ETMEZ
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 1
Yorum
MACARONİ HAYYDAAA :))
- G.Saray 17 kişi çıktı
Toplam 1
Yorum
erdem 4 buuykte alt yapı niye var madem oyuncu cıkarmıyacaklar kapatın gıtsın en azında fuzli masfar olmaz
Genç milliler final için sahaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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