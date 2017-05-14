Hagi'nin takımı şampiyon oldu
Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyon oldu.
Sahasında Cluj'u ağırlayan Constanta, rakibini Iancu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ligi zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Hagi, böylece teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
HAGİ'YE KUTLAMA
G.Saray, Romanya 1. Futbol Ligi'nde sahibi ve teknik direktörü olduğu Viitorul Constanta'yı şampiyonluğa taşıyan efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'yi kutladı. Hagi'nin takımı son maçta Cluj'u 1-0 yendi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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