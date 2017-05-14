 Hagi'nin takımı şampiyon oldu – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    'nin takımı şampiyon oldu

    Hagi'nin takımı şampiyon oldu

    Galatasaray'ın efsane ismi 'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyon oldu.

    Sarı-kırmızılı takımın efsane ismi 'nin 2009 yılında kurduğu ve 2014-15 sezonundan bu yana çalıştırdığı Viitorul Canstanta, Romanya liginde mutlu sona ulaştı.

    Sahasında Cluj'u ağırlayan Constanta, rakibini Iancu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ligi zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Hagi, böylece teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

    HAGİ'YE KUTLAMA
    G.Saray, Romanya 1. Futbol Ligi'nde sahibi ve teknik direktörü olduğu Viitorul Constanta'yı şampiyonluğa taşıyan efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'yi kutladı. Hagi'nin takımı son maçta Cluj'u 1-0 yendi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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