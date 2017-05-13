O kupa sana helal
Hırvatistan’da düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Macaristan’ı Csonka’nın kendi kalesine attığı golle geçen Ay-yıldızlı genç millilerimiz, U17 Dünya Kupası Finalleri’ne de katılmaya hak kazandı
RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK
Milli Tak ımımız, yarı finalde İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti çeyrek final eşleşmesinin tur atlayanı ile eşleşecek. İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti bugün saat 13.00'te Velika Gorica Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşmaları ise 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.
BiLEĞiNi BÜKTÜK
Macaristan'ı turnuvada mağlup eden ilk takım Türkiye oldu. Macaristan B Grubu'nda Fransa'yı 3-2, Faroe Adaları'nı 4-0 yenerken, İskoçya ile 1-1 berabere kalmış ve grup lideri olarak son 8'e kalmaya hak kazanmıştı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
O kupa sana helal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.