O kupa sana helal

Hırvatistan’da düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Macaristan’ı Csonka’nın kendi kalesine attığı golle geçen Ay-yıldızlı genç millilerimiz, U17 Dünya Kupası Finalleri’ne de katılmaya hak kazandı

U17 Milli Takımımız, Hırvatistan'da düzenlenen U17 UEFA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Oyun olarak rakibine büyük üstünlük kuran ay-yıldızlılar, 20. dakikada Csonka'nın kendi kalesine attığı golle galip geldi. Mehmet Hacıoğlu'nun çalıştırdığı Milli Takım, böylece ekim ayında Hindistan'da gerçekleştirilecek olan U17 Dünya Kupası finallerine katılacak 5 ülkeden biri olmaya da hak kazandı. grup 2.'si olarak çıkmıştık U17 Milli Takımımız, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 yenip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti.



RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK

Milli Tak ımımız, yarı finalde İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti çeyrek final eşleşmesinin tur atlayanı ile eşleşecek. İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti bugün saat 13.00'te Velika Gorica Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşmaları ise 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.



BiLEĞiNi BÜKTÜK

Macaristan'ı turnuvada mağlup eden ilk takım Türkiye oldu. Macaristan B Grubu'nda Fransa'yı 3-2, Faroe Adaları'nı 4-0 yenerken, İskoçya ile 1-1 berabere kalmış ve grup lideri olarak son 8'e kalmaya hak kazanmıştı.