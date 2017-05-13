 Millilerimizin rakibi belli oldu – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Millilerimizin rakibi belli oldu

    Millilerimizin rakibi belli oldu

    UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen İngiltere, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

    Hırvatistan'ın Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İrlanda Cumhuriyeti ile D Grubu'nu lider bitiren İngiltere karşı karşıya geldi.

    İngiltere, 13. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final karşılaşması, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.

    Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde ise Fransa'yı 3-1 mağlup ederek üst tura yükselen İspanya, Almanya-Hollanda arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:22
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