Millilerimizin rakibi belli oldu
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen İngiltere, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Hırvatistan'ın Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İrlanda Cumhuriyeti ile D Grubu'nu lider bitiren İngiltere karşı karşıya geldi.
İngiltere, 13. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final karşılaşması, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.
Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde ise Fransa'yı 3-1 mağlup ederek üst tura yükselen İspanya, Almanya-Hollanda arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:22
- Paris’te Pablo pazarlığı
Toplam 5
Yorum
savaş büyükşahin Elimizdekilerden ne farkı var bunun bence almışken en iyisini almak hersene onlarca transfer yapıp paraları çöpe atmaktan bıkmadıkmı
- Kayserispor'dan dev adım
Toplam 7
Yorum
MURAT EMİNİM HİKMET BEY ARTIK KONUŞMAYLA İŞİN OLMICANI ANLAMIŞTIR
- Hasan Ali için Celtic pusuda
Toplam 3
Yorum
Çöp Hasan Ali Ben bunu halı saha maçında bile oynatmam 10 yaşındaki çocuklar bile bu sözde futbolcudan daha iyi orta açıyor celtic alsa keşke kurtulsak
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