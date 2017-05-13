Hagi'nin takımı şampiyon oldu
Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılı takımın efsane ismi Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve 2014-15 sezonundan bu yana çalıştırdığı Viitorul Canstanta, Romanya liginde mutlu sona ulaştı.
Sahasında Cluj'u ağırlayan Constanta, rakibini Iancu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ligi zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Hagi, böylece teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Sahasında Cluj'u ağırlayan Constanta, rakibini Iancu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ligi zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Hagi, böylece teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 11
Yorum
tuuuh yazik fenere milyon dolarlik ozan adeta nal topladi kazmadan bu kadar topçu olur
- Hem şiş yandı, hem kebap!
Toplam 3
Yorum
61 kadir Ortasahaya Atiba gibi 10 numara Alex' gbi forvete benim gibi futbolcu alınmazsa 50. Yıl hüsran olur
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 14
Yorum
pardonda fenerin girmesi neden korkutsun stoch örneğini hatırlatmak isterim ş.l oynamak için fenere değil galatasaraya müracat edilir ;)
Hagi'nin takımı şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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