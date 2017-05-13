 Beşiktaş ve F.Bahçe’den oyuncu yok – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş ve F.Bahçe’den oyuncu yok

    Beşiktaş ve F.Bahçe’den oyuncu yok
    Büyük bir başarının altına imza atan U17 Milli Takımımız'ın kadrosunda Beşiktaş ve F.Bahçe'den oyuncu yer almıyor. Geleceğin yıldız adaylarımızın hepsi 2000 yılı doğumlu. Kadroda G.Saray'dan 6, Altınordu'dan 4 genç bulunurken, geri kalan 8 futbolcumuz da farklı takımlarda forma giyiyor.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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