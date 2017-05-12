 Millilerimiz yarı finalde – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Millilerimiz yarı finalde

    Millilerimiz yarı finalde

    UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Hırvatistan'ın Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye ile B Grubu'nu lider bitiren Macaristan karşı karşıya geldi.

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de tribünden takip ettiği karşılaşmayı ay-yıldızlılar, Macaristanlı Csonka'nın 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

    Milliler, İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın TSİ 13.00'te aynı statta oynanacak mücadeleden üst tura çıkacak takım ile yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçları, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.

    Türkiye, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kalarak 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülke arasına girmeye de hak kazandı.

    İlk karşılaşmada İspanya'ya 3-2 yenilen, ikinci maçta Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden Türkiye, İtalya önünde aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 6 yaparak grubunu 2. sırada bitirmiş ve çeyrek finale çıkmıştı.


    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşmayı tribünden takip etti.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:32
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