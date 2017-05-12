Final hakemleri belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada, İspanya'nın Real Madrid ile İtalya'nın Juventus takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Brych'ın yöneteceği belirtildi.

Galler'in Cardiff kentindeki Milenyum Stadı'nda 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında Brych'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Sırbistanlı Milorad Mazic ise 4. hakem olarak görev alacak.

Uluslararası futbol arenasında 2007'den bu yana görev alan Brych, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile Manchester United arasındaki çeyrek final ilk maçını yönetti.



UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem

İngiltere'nin Manchester United ile Hollanda'nın Ajax takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçında Skomina'nın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Jure Praprotnik ile Robert Vukan yapacak. İtalyan Gianluca Rocchi ise 4. hakem olarak görev yapacak.

Uluslararası karşılaşmalarda 2003'ten itibaren düdük çalan 40 yaşındaki Skomina, EURO 2016'da 4 maçta görev almıştı. Sloven hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Borussia Dortmund arasındaki çeyrek final rövanşı dahil 6 maçı yönetti. Son 5 sezonda Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 6 yarı final mücadelesine çıkan Skomina, ilk kez final maçında görev alacak.