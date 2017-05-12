 Bu nasıl adalet! – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Bu nasıl adalet!

    Bu nasıl adalet!

    A Spor’a konuşan yazarımız , “Talisca’ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan neden sevk edilmedi. Kararları TFF veriyor” dedi.

    A Spor'da yayınlanan 'Futbol Meydanı' programına telefonla bağlanan yazarımız , gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. PFDK'nın Talisca hakkındaki kararını eleştiren Dilmen, "Aziz Yıldırım'ın yaptığı çok yanlış ve verilen ceza az... Talisca'ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan Demirel neden sevk edilmedi?" şeklinde tepkisini dile getirdi. CEZALARIN açıklanma şeklini de eleştiren Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi.

    Adalet sağlanmazsa...
    "Karar lar daha önceden alınıyor sonra bu 14 arkadaş uyguluyor. Kararları PFDK değil, TFF Yönetim Kurulu veriyor. Bu hukukçular gece yattıkları zaman nasıl uyuyorlar? Cezalar böyle açıklanmaz. Önce Başakşehir kulübü açıklıyor, ardından 2 saat sonra PFDK açıklıyor. Adaleti sağlamadığınız zaman Türkiye'de futbolun değeri değil 500 milyon dolar, 4 milyar olsa ne yazar?...

    Dilmen'den satır başları:
    -Fenerbahçe ve Galatasaray da yarışta devrede olsaydı disiplin kurulunda alınan bu kararlar, alınamazdı.
    -Şampiyonluğa Beşiktaş yakın. Başakşehir'in şansı da arttı.
    -Bana göre Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörü Aykut Kocaman'dır.
    -Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam, "Emenike'yi gönderin" derdim.

    DERDİM BAŞKANLIK DEĞİL
    Ben asla başkan adayı değilim. En azından 2019'a kadar... Yarın Yıldırım Demirören istifa ediyorum dese ben yine aday değilim. 2019'da sağlığım müsait olursa ve şartlar da uygun olursa aday olabilirim. Benim derdim federasyon başkanlığı değil, ben herkesin adaletli olmasını istiyorum.

    VİDEO HAKEM OLMAZ
    Video hakem uygulamasının sağlıklı olacağı kanaatinde değilim. Bu uygulama Türkiye'de terörü getirir. 72 saatte Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın görüntülerinden sağlıklı karar veremeyenler 20 saniyede video hakem uygulamasında sahada ne olduğuna dair nasıl karar verecekler.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:55
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