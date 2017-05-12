Bu nasıl adalet!
A Spor’a konuşan yazarımız Rıdvan Dilmen, “Talisca’ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan neden sevk edilmedi. Kararları TFF veriyor” dedi.
A Spor'da yayınlanan 'Futbol Meydanı' programına telefonla bağlanan yazarımız Rıdvan Dilmen, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. PFDK'nın Talisca hakkındaki kararını eleştiren Dilmen, "Aziz Yıldırım'ın yaptığı çok yanlış ve verilen ceza az... Talisca'ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan Demirel neden sevk edilmedi?" şeklinde tepkisini dile getirdi. CEZALARIN açıklanma şeklini de eleştiren Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi.
Adalet sağlanmazsa...
"Karar lar daha önceden alınıyor sonra bu 14 arkadaş uyguluyor. Kararları PFDK değil, TFF Yönetim Kurulu veriyor. Bu hukukçular gece yattıkları zaman nasıl uyuyorlar? Cezalar böyle açıklanmaz. Önce Başakşehir kulübü açıklıyor, ardından 2 saat sonra PFDK açıklıyor. Adaleti sağlamadığınız zaman Türkiye'de futbolun değeri değil 500 milyon dolar, 4 milyar olsa ne yazar?...
Dilmen'den satır başları:
-Fenerbahçe ve Galatasaray da yarışta devrede olsaydı disiplin kurulunda alınan bu kararlar, alınamazdı.
-Şampiyonluğa Beşiktaş yakın. Başakşehir'in şansı da arttı.
-Bana göre Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörü Aykut Kocaman'dır.
-Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam, "Emenike'yi gönderin" derdim.
DERDİM BAŞKANLIK DEĞİL
Ben asla başkan adayı değilim. En azından 2019'a kadar... Yarın Yıldırım Demirören istifa ediyorum dese ben yine aday değilim. 2019'da sağlığım müsait olursa ve şartlar da uygun olursa aday olabilirim. Benim derdim federasyon başkanlığı değil, ben herkesin adaletli olmasını istiyorum.
VİDEO HAKEM OLMAZ
Video hakem uygulamasının sağlıklı olacağı kanaatinde değilim. Bu uygulama Türkiye'de terörü getirir. 72 saatte Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın görüntülerinden sağlıklı karar veremeyenler 20 saniyede video hakem uygulamasında sahada ne olduğuna dair nasıl karar verecekler.
Adalet sağlanmazsa...
"Karar lar daha önceden alınıyor sonra bu 14 arkadaş uyguluyor. Kararları PFDK değil, TFF Yönetim Kurulu veriyor. Bu hukukçular gece yattıkları zaman nasıl uyuyorlar? Cezalar böyle açıklanmaz. Önce Başakşehir kulübü açıklıyor, ardından 2 saat sonra PFDK açıklıyor. Adaleti sağlamadığınız zaman Türkiye'de futbolun değeri değil 500 milyon dolar, 4 milyar olsa ne yazar?...
Dilmen'den satır başları:
-Fenerbahçe ve Galatasaray da yarışta devrede olsaydı disiplin kurulunda alınan bu kararlar, alınamazdı.
-Şampiyonluğa Beşiktaş yakın. Başakşehir'in şansı da arttı.
-Bana göre Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörü Aykut Kocaman'dır.
-Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam, "Emenike'yi gönderin" derdim.
DERDİM BAŞKANLIK DEĞİL
Ben asla başkan adayı değilim. En azından 2019'a kadar... Yarın Yıldırım Demirören istifa ediyorum dese ben yine aday değilim. 2019'da sağlığım müsait olursa ve şartlar da uygun olursa aday olabilirim. Benim derdim federasyon başkanlığı değil, ben herkesin adaletli olmasını istiyorum.
VİDEO HAKEM OLMAZ
Video hakem uygulamasının sağlıklı olacağı kanaatinde değilim. Bu uygulama Türkiye'de terörü getirir. 72 saatte Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın görüntülerinden sağlıklı karar veremeyenler 20 saniyede video hakem uygulamasında sahada ne olduğuna dair nasıl karar verecekler.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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