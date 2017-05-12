 Allianz’dan büyük jest – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Allianz’dan büyük jest

    Allianz’dan büyük jest
    Allianz Türkiye, Münih'te 9.'su yapılacak Allianz Gençler Münih Futbol Kampı için seçilecek 14-16 yaş grubundaki 2 gence, B.Münih'in altyapı takım antrenörleriyle çalışma ve ünlü futbolcularla tanışma şansı tanıyacak. Facebook sayfasındaki uygulama aracılığıyla 2001, 2002 ve 2003 doğumlu gençleri futbol yeteneklerini gösteren videoları paylaşmaya davet eden Allianz Türkiye, 2 genci ağustos ayında 6 gün boyunca Allianz Gençler Münih Futbol Kampı'nda ağırlayacak.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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