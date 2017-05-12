Allianz’dan büyük jest
Allianz Türkiye, Münih'te 9.'su yapılacak Allianz Gençler Münih Futbol Kampı için seçilecek 14-16 yaş grubundaki 2 gence, B.Münih'in altyapı takım antrenörleriyle çalışma ve ünlü futbolcularla tanışma şansı tanıyacak. Facebook sayfasındaki uygulama aracılığıyla 2001, 2002 ve 2003 doğumlu gençleri futbol yeteneklerini gösteren videoları paylaşmaya davet eden Allianz Türkiye, 2 genci ağustos ayında 6 gün boyunca Allianz Gençler Münih Futbol Kampı'nda ağırlayacak.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Allianz’dan büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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