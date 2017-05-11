 Tuchel 'mor'ardı! – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Tuchel 'mor'ardı!

    Tuchel 'mor'ardı!

    ’a sözlü ve fiziksel tacizde bulunan Dortmund’un fitness hocası Schrey’den sonra teknik direktör ’e de kapı görüntü. Alman ekibi, iki isimle de yollarını ayırma kararı aldı.

    forması giyen milli oyuncumuz Emre Mor'a geçtiğimiz ay yapılanlar kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Bir idman sırasında fitness hocası Schrey, istediklerini yapamadığı için Türk yıldızı tüm takım içinde cezalandırmış ve aynı anda elleriyle ayakları üzerinde yürütmüştü. Genç futbolcuya hakaretler de eden Schrey, diğer takım oyuncularının tepkisiyle karşılaşmış ve yaşananlar kulüp yönetimine iletilmişti. Alman ekibinin başkanı Reinhard Rauball, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatırken, yönetimle birlikte Schrey'in görevinden alınmasına kararlaştırdı. Emre'ye yapılanları doğru bulmadığını söyleyen Rauball, yardımcısına talimatı veren teknik direktör 'i gönderme kararı aldı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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