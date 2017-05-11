FIFA'dan Şenes Erzik'e ödül
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşti
Bahrain International Exhibition-Convention Centre'da düzenlenen kongreye Türkiye Futbol Federasyonu adına; UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.
Kongrede FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından, 5 Nisan 2017 tarihinde FIFA'daki görev süresi biten ve FIFA Onursal Üyeliği'ne seçilen Şenes Erzik'e katkılarından ötürü ödül verildi.
FIFA'nın bir sonraki olağan kongresi, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:59
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Toplam 1
Yorum
mustafa 2 sosa verirlerse olabilir
- G.Saray'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
Cimbomlu Tudorun disiplinli olusu sneijder a brumaya atarlanmasi beni korkutmuyor ama yasini devamli oynatmasi bende kotu bir td.izlenimi veriyor.
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 20
Yorum
FAHRETTİN Transferler incelenmeli çok sözleşme yapılıyor şampiyonluk onlar için önemli değil sana 3 fatura 10 basında bunlar konuşuluyor el koyun
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